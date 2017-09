Les Broncos laissent aller T.J. Ward

Les Broncos de Denver ont retranché samedi le demi de sûreté T.J. Ward au terme de leur camp d’entraînement.

Ayant été invité trois fois au Pro Bowl pendant sa carrière, le vétéran a vu l’organisation du Colorado lui préférer des joueurs plus jeunes et moins dispendieux, soit Justin Simmons et Will Parks.

Ward, 30 ans, a réalisé 87 plaqués, dont un sac du quart, et une interception au cours de la dernière campagne. L’ancien des Browns de Cleveland a amorcé sa carrière dans la NFL en 2010, stoppant l’adversaire 564 fois et saisissant huit passes du pivot ennemi.

Son pacte de quatre ans et de 22,5 millions $ devait se terminer à la fin de la saison 2017.