La révision vidéo ne fait pas l’unanimité

La première utilisation de la reprise vidéo dans un match de l’Impact restera longtemps dans les mémoires.

La décision de Baldomero Toledo de renverser son carton jaune à Deian Boldor pour finalement lui décerner un rouge, n’est tout simplement pas passée.

«Je n’ai jamais eu de carton rouge de toute ma vie, c’est mon premier. Je suis fâché, parce que c’était un bon match avant le carton rouge. Il a détruit un beau match à domicile, c’est tout», s’est plaint le Roumain.

Faux départ

Evan Bush a remis en doute la pertinence de l’utilisation de la révision vidéo dans la MLS.

«Ça commence très mal et il n’y a pas d’autre façon de le voir. Les choses sont bien différentes en temps réel et au ralenti. Quand on ralentit une séquence, le jeu peut sembler bien pire qu’en temps réel.

«Ce rouge change tout, a déploré Bush. Nous gagnions ce match facilement, sans ça. Nous avons été en contrôle tout au long du match et, à 10 contre 11, nous avons souvent été en contrôle.»

«C’est un élément-clé qui a fait en sorte que le match change de physio¬nomie, a ajouté Hassoun Camara. C’est une équipe de possession et le scénario les a mis en position favorable pour contrôler le match.»

Inégalité

Bush parle rarement du travail des arbitres, mais, samedi, le vase a carrément débordé.

«Le problème que je vois, c’est que depuis deux semaines le rythme des matchs est saccadé. La façon dont les matchs ont été gérés, c’est très pauvre, et quand tu essaies d’avoir une conversation, ils te repoussent. C’est un sérieux manque de respect pour ceux qui jouent.

«Nos gars se font faucher et rien ne se passe, Juninho a commis quatre ou cinq fautes en milieu de terrain et il ne reçoit qu’un jaune. Alors, pourquoi, sur notre premier tacle en milieu de terrain notre joueur est-il expulsé?»

Compétence

Il faut dire que Baldomero Toledo est un arbitre qui est souvent décrié. Tout comme Chris Penson, qui était chargé de l’assister à la révision vidéo samedi soir.

«J’ai vu la reprise et je préfère ne pas commenter, mais vous pouvez tirer les conclusions que vous voulez de ce silence, a mentionné Bush. Je préfère ne pas être mis à l’amende pour avoir parlé.

«On doit avoir des gens fiables qui prennent les bonnes décisions en regardant la vidéo. Il croit avoir pris la bonne décision, mais, en fin de compte, je dirais qu’au moins 80 % des gens seraient en désaccord.»