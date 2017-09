La raison football du chômage de Colin Kaepernick

La controverse entourant Colin Kaepernick concerne généralement les spéculations comme quoi le quart-arrière n’arrive pas à se dénicher un poste dans la NFL à cause de ses protestations lors de l’interprétation de l’hymne national américain.

Steve Logan, entraîneur des quarts-arrière des 49ers de San Francisco quand Kaepernick portrait les couleurs de la formation californienne en 2015, croit plutôt que le problème de «Kap» réside dans sa dépendance à évoluer dans un système basé sur son jeu au sol.

«Tout a à voir avec sa capacité mitigée à jouer dans la pochette protectrice, a expliqué Logan dans des propos relayés par NBC vendredi. Peu importe où il ira, l’équipe qui l'accueillera devra procéder à une énorme reconstruction de son système de jeu offensif en entier pour s’adapter à ses habiletés, ce qui est unique.

«Ce sport lui a enlevé sa carte de visite, qui est sa lecture du jeu de zone. Les coordonnateurs défensifs de la NFL ne te laisseront pas les battre de cette façon. Tu peux les irriter, mais tu ne peux plus les battre de cette façon aujourd’hui.»

Logan n’a été à l’emploi des 49ers qu’en 2015, quand Kaepernick avait totalisé 1615 verges de gains aériens et six passes de touchés contre cinq interceptions en neuf rencontres. Au sol, l’athlète de 29 ans avait ajouté 256 verges et un majeur cette saison-là, loin des 900 verges et neuf touchés répartis sur ses deux années de gloire, en 2012 et en 2013.

À la fin août, les Jaguars de Jacksonville se disaient prêts à accorder un contrat à Kaepernick, à la recherche d’une place dans la NFL depuis qu’il a quitté les 49ers pendant la saison morte. Ayant été au centre d’une controverse lorsqu’il s’est agenouillé durant les hymnes nationaux d’avant-match, il avait été mêlé au centre de rumeurs l’envoyant chez les Ravens de Baltimore, mais ceux-ci ont préféré mettre la main sur David Olson et Thaddeus Lewis notamment pour se donner une option si les problèmes de dos de Joe Flacco posaient problème au titulaire à moyen terme.

Kaepernick, choix de deuxième tour des 49ers au repêchage de 2011, avait subtilisé le poste de quart numéro à Alex Smith cette année-là avant de guider les Niners vers le Super Bowl XLVII, perdu 34-31 contre les Ravens à La Nouvelle-Orléans.