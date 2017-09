La première joueuse mondiale Karolina Pliskova continue vers les quarts des Internationaux des États-Unis

Karolina Pliskova a bien failli perdre son match du troisième tour des Internationaux des États-Unis et, par ricochet, sa première place mondiale samedi, mais elle s'est sortie in extremis d'affaires.

Menée une manche à zéro et 5-4 dans la deuxième manche, Pliskova a pris tous les risques lorsque son adversaire, la Chinoise Zhang Shuai, s'est offerte une balle de match.

«Je me suis dit: "Je n'ai pas tenté beaucoup de coups droits gagnants le long de la ligne, c'est le moment ou jamais",» a expliqué la Tchèque, qui a fini par s'imposer 3-6, 7-5, 6-4.

«Ce n'était pas mon meilleur match, mais j'ai su faire ce qu'il fallait pour gagner», a-t-elle poursuivi.

Pliskova, qui a reçu pendant la rencontre des soins pour une blessure au bras droit, devrait, paradoxalement, pouvoir souffler en huitièmes de finale où l'attendra une adversaire largement à sa portée, l'Américaine Jennifer Brady (no 91) ou la Roumaine Monica Niculescu (no 57).

La pression reste forte toutefois: elle doit en effet aller en finale pour pouvoir espérer conserver sa première place au classement WTA, que peuvent également viser l'Espagnole Garbine Muguruza (no 3) et l'Ukrainienne Elina Svitolina (no 4).

En revanche, la Lettone Jelena Ostapenko, 12e mondiale et lauréate-surprise de Roland Garros en juin, n'a pas trouvé de solution face à la Russe Daria Kasatkina (no 38) qui l'a dominée 6-3, 6-2.

Au prochain tour, Kasatkina sera opposée à l'Estonienne Kaia Kanepi, 418e mondiale issue des qualifications.