Jake Olson, aveugle depuis l'âge de 12 ans, obtient sa chance avec les Trojans

Vous n’entendrez pas parler d’une plus belle histoire dans le monde du sport ce weekend que celle de Jake Olson, des Trojans de l’Université South California.

Le jeune homme, qui évolue au poste de spécialiste des longues remises, a disputé son premier match dans la NCAA samedi lorsqu’il a été envoyé sur le terrain pour effectuer la remise d’un converti d’un point après un touché contre Western Michigan.

Ce qu'il faut savoir, c'est que Jake Olson est complètement aveugle depuis l’âge de 12 ans.

La marque était alors de 48-31 en fin de match et les joueurs adverses, mis au courant de l’entrée d’Olson sur le terrain, n’ont pas appliqué de pression sur la séquence.

Olson est né avec une maladie des yeux, qui a causé une dégénérescence de sa condition visuelle au fil de son enfance. À 12 ans, il avait perdu complètement l’usage de ses yeux. Cela ne l’a pas empêché de rapidement devenir un partisan des Trojans et même d’avoir l’occasion de participer à des activités de l’équipe avec l’aide de différentes fondations.

Son rêve est devenu réalité en 2015 quand il a finalement rejoint l’équipe. Il a fait ses débuts dans l’uniforme des Trojans durant les plus récents matchs préparatoires de l’équipe. Jamais, par contre, n’avait-il pris à part à un match «officiel» avant samedi.

L’athlète de 6 pi 4 po ne compte toutefois pas s’arrêter là. Dans un entretien avec ESPN, il a mentionné qu’il souhaite faire sa place comme partant chez les Trojans. Son entraîneur a déjà évoqué la possibilité de renvoyer Olson dans la mêlée cette saison.

Par ailleurs, son chien guide se nomme Quebec. Comme si cette histoire pouvait être encore plus sympathique!

Jake Olson's guide dog, Quebec, got in on the postgame celebration! #FightOn pic.twitter.com/aDgAt2ND2w