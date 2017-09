À TVA SPORTS : Impact – Fire

L’Impact tente de retrouver le chemin de la victoire, ce soir, alors qu’il accueille le Fire de Chicago au Stade Saputo.

Le match est présenté en direct à TVA Sports.

Nous sommes en première demie. La marque est de 0-0.

PREMIÈRE DEMIE

21e minute | Mancosu (IMFC) reçoit une belle passe de Nacho Piatti dans la zone de réparation et son tir passe tout juste au-dessus de la cage

18e minute | Matteo Mancosu (IMFC) obtient une première chance, son tir rate de peu à la droite du filet après avoir dévié sur un rival

10e minute | Deian Boldor (IMFC) vient bien près de marquer dans son propre filet, mais le gardien Evan Bush veillait au grain

1ère minute | Début du match

Il s’agit d’un deuxième match en un peu plus de deux semaines entre les deux formations. L’Impact l’avait emporté 3-0 contre le Fire, le 16 août dernier, toujours au Stade Saputo. La troupe de l’entraîneur Mauro Biello a ajouté une autre victoire le samedi suivant contre le Real Salt Lake avant d’être vaincue par le Toronto FC le weekend dernier.

Ce match se déroule en pleine pause internationale, alors que plusieurs matchs de qualifications en vue de la Coupe du monde ont lieu ces jours-ci. Cela fait en sorte que l’Impact ne peut compter sur certains de ses meilleurs éléments, comme Laurent Ciman, Blerim Dzemaili, Samuel Piette et Anthony Jackson-Hamel, partis représenter leur pays.

Mauro Biello a donc désigné une formation expérimentée pour affronter le Fire ce soir. Ignacio Piatti, Patrice Bernier, Marco Donadel et Hassoun Camara, notamment, amorcent le match sur la pelouse. L’Argentin Andres Romero, qui a passé plusieurs mois à se remettre d’une sérieuse blessure à un genou, obtient un premier départ depuis la saison 2015. Le jeune défenseur roumain Deian Boldor, acquis par l'Impact au cours de l'été, effectue un premier départ avec le club.

Voici les formations pour le match de ce soir :

Voici VOTRE XI partant contre le @ChicagoFire ​! Here's YOUR starting XI against #cf97 ! #IMFC #MTLvCHI #FIDÈLES pic.twitter.com/5jZFoZtTnh

Here's how we'll line up tonight against @impactmontreal ��



Starting XI and bench presented by @UIHealth #cf97 #MTLvCHI pic.twitter.com/tepfbkgdPG