GP d'Italie: Lance Stroll partira 2e à Monza

Le Québécois Lance Stroll s’élancera de la deuxième place à l’occasion du Grand Prix de Formule 1 d’Italie prévu dimanche sur le circuit de Monza.

Porte-couleurs de l’écurie Williams, le jeune homme de 18 ans a réalisé le quatrième meilleur temps de l’ultime séance de qualification, samedi, mais il gagnera deux échelons sur la grille de départ en raison de pénalités imposées aux deux conducteurs de Red Bull, Max Verstappen et Daniel Ricciardo.

Du même coup, il sera le plus jeune coureur de l’histoire de la F1 à entamer une épreuve sur la première ligne, lui qui avait fini cinquième lors des Q1 et Q2.

Stroll commencera la course aux côtés du Britannique Lewis Hamilton, qui a dominé des qualifications interrompues pendant quelques heures à cause de la pluie. Dans les derniers instants, celui-ci a réalisé un tour rapide de 1 min 35,554 s pour devancer Verstappen et Ricciardo.

Hamilton a du même coup fracassé le record de Michael Schumacher avec sa 69e position de tête.