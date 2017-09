Denis Shapovalov: un «mélange de Nadal et Federer»

L’ancien numéro un au monde, le Suédois Mats Wilander, ne tarit pas d’éloges envers la nouvelle sensation du tennis mondial, le Canadien Denis Shapovalov.

En effet, le jeune joueur unifolié de 18 ans est présentement au quatrième tour des Internationaux des États-Unis grâce à trois victoires en qualifications puis trois autres dans le tableau principal, dont un gain face au 12e joueur mondial, Jo-Wilfried Tsonga, au deuxième tour.

«Il a un talent exceptionnel, a souligné Wilander à Eurosport. Pour être honnête à 100 %, tu ne peux pas comparer Shapovalov avec les autres jeunes joueurs. Il est à un tout autre niveau.

«C’est comme regarder un mélange de Nadal et Federer à 18 ans. Il a l’énergie et la vitesse de Nadal et la grâce de Federer. C’est incroyable.»

Au 4e tour, Shapovalov, qui a remporté le titre chez les juniors à Wimbledon en 2016 et qui a vaincu Nadal lors de la dernière Coupe Rogers de Montréal, croisera le fer avec le 19e joueur mondial, l’Espagnol Pablo Carreno Busta.

Actuellement 69e joueur mondial, notamment en raison de sa demi-finale à Montréal, où il s’est incliné devant le futur vainqueur du tournoi, l’Allemand Alexander Zverev, Shapovalov se rapprochera du top 50 lors de la publication du prochain classement. Avec une victoire sur Carreno Busta, il pourrait fracasser le top 40.

Il faut remonter à 1989 pour trouver un joueur encore plus précoce que Shapovalov à Flushing Meadows. Cette année-là, un jeune Américain d'origine chinoise, Michael Chang, s'était hissé en huitièmes de finale à 17 ans.