Denis Shapovalov contre Pablo Carreno Busta en ouverture aux Internationaux de tennis des États-Unis

Les Internationaux de tennis des États-Unis présenteront le match de quatrième tour du Canadien Denis Shapovalov en premier au stade Arthur-Ashe, dimanche.

L’Ontarien de 18 ans, 69e joueur mondial, se mesurera dès 11h à la 12e tête de série espagnole Pablo Carreno Busta pour tenter d’accéder aux quarts de finale à Flushing Meadows.

Shapovalov, qui a remporté le titre chez les juniors à Wimbledon en 2016 et qui a vaincu le premier joueur mondial espagnol Rafael Nadal lors de la dernière Coupe Rogers de Montréal, se rapprochera du top 50 lors de la publication du prochain classement. Avec une victoire sur Carreno Busta, il pourrait fracasser le top 40.

Il faut remonter à 1989 pour trouver un joueur encore plus précoce que Shapovalov à Flushing Meadows. Cette année-là, un jeune Américain d'origine chinoise, Michael Chang, s'était hissé en huitièmes de finale à 17 ans.

Après «Shapo», Sharapova

Après le show de «Shapo», la séance de jour sur le court principal enchaînera avec le match des huitièmes de finale entre la Russe Maria Sharapova et la 16e tête de série lettone du tableau de simple féminin, Anastasija Sevastova. L’Américaine Venus Williams, neuvième favorite clôturera la session contre l’Espagnole Carla Suarez Navarro.

En soirée à compter de 19h, la championne en titre de Wimbledon, Garbine Muguruza (no 3), en découdra avec la Tchèque et 13e favorite Petra Kvitova. Suivra le match de l’Américain Sam Querrey (no 17) contre l’Allemand Mischa Zverev (no 23), frère aîné d’Alexander Zverev.