Commotions: manque d'implication des joueurs de la LNH

Malgré les problèmes sur la patinoire, les joueurs de hockey ne sont pas aussi nombreux qu’au football à donner leur cerveau afin de développer les techniques pour contrer le fléau des commotions cérébrales.

La docteure Ann McKee a été grandement impliquée dans les recherches effectuées par la NFL et elle avoue qu’elle aimerait grandement voir les joueurs s’impliquer davantage pour faire évoluer leur sport à ce chapitre.

«Nous ne sommes pas aussi avancés dans le hockey, a déclaré McKee dans une entrevue diffusée sur le site web du réseau ESPN. Nous n’avons pas le même nombre d’échantillons pour travailler.»

McKee a récemment publié une étude qui a démontré que 177 des 202 cerveaux d’anciens joueurs de football qu’elle a analysés avaient des traumatismes chroniques reliés aux commotions cérébrales.

Selon le centre de recherche de l’Université de Boston, 16 cerveaux d’anciens joueurs de hockey ont été observés et neuf d’entre eux avaient des symptômes. Six échantillons provenaient de joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) et ils étaient tous atteints du problème.

«Je crois que les gars commencent à comprendre qu’un geste simple, mais très généreux de donner l’organe le plus important de votre corps peut potentiellement bénéficier aux prochains joueurs», a avoué l’ancien joueur de la LNH Stu Grimson.

Le hockey et le football ont souvent été associés aux problèmes de blessures à la tête. Les deux ligues professionnelles ont également fait face à des poursuites concernant la manière dont ils ont géré les cas de commotions cérébrales dans le passé.