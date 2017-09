Autre changement de cap pour Christopher Milo

Le botteur Christopher Milo, qui avait accepté un poste de recruteur chez les Eskimos d’Edmonton le 23 août, a signé un contrat de joueur avec l’organisation albertaine, samedi.

Pourtant, Milo semblait à l’aise avec sa décision de se retirer de la compétition. Il avait d’ailleurs effectué sa première mission comme espion des Eskimos lors du premier match de la saison du Rouge et Or de l’Université Laval – son ancienne formation du Réseau du sport étudiant du Québec – le 26 août.

«Peu importe le rôle, je voulais rester associé au football. Comme recruteur, ça va me permettre d’apprendre la business du football et de gravir les échelons dans le but de réaliser mon rêve de devenir directeur général. Le rêve de jouer dans la Ligue canadienne de football quand j’étais petit gars reprend», avait-il dit au «Journal de Québec».

Le Montréalais avait été libéré par le Rouge et Noir d’Ottawa en février. L’an dernier, il a réussi 25 de ses 32 placements avec ce club, réalisant 16 transformations d’après-touché.