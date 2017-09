Un nouveau Steven Butler revient à Montréal

La boxe professionnelle a pris une pause cet été à Montréal, mais pas le boxeur Steven Butler.

L'athlète, qui célébrera samedi ses 22 ans, vient de revenir de la Californie où il s'est entraîné durant 2 mois avec Miguel Cotto et Canelo Alvarez. Une expérience hors du commun qui a permis au boxeur québécois d'apprendre beaucoup de choses en peu de temps. «J'ai appris plusieurs choses dans le ring comme la patience, la maturité, être relax quand ça ne va pas bien et c'est vraiment cette expérience qu'ils ont que je n'ai pas,» a confié le pugiliste.

Cette expérience lui a permis également de voir où il en était et le travail qu'il devra effectuer s'il espère atteindre leur niveau. «Je suis à un an et demi ou deux ans, j'ai beaucoup de sacrifices à faire, mais je suis prêt à les faire et ma famille aussi.» Depuis son retour, il a retrouvé son préparateur physique Jarek Kulesza. Il faut maintenant le préparer pour son retour dans le ring prévu le 27 octobre. «On a du travail à faire, mais je ne suis pas inquiet c'était une étape importante pour lui d'aller là-bas et de faire des entraînements avec des champions du monde et expérimentés,» a-t-il expliqué.

Les mois suivants sa première défaite chez les professionnels contre Brandon Cook n'ont pas été faciles pour lui et sa famille. Mais Butler en ressort plus fort et plus déterminé. «Ma défaite je la vois comme 100 victoires. C'est exceptionnel ce que j'ai appris au niveau personnel et professionnel. C'est apprendre à la dure, mais je suis un dur à cuire,» dit-il avec un sourire en coin.

Il a très hâte de monter dans le ring en octobre pour montrer tout ce qu'il a appris cet été auprès Cotto et Canelo.