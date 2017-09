Thomas Vanek à Vancouver pour 2 millions $

L'attaquant Thomas Vanek se joint aux Canucks de Vancouver pour un an et 2 millions $, selon ce qu'a d'abord rapporté le réseau Sportsnet avant la confirmation de la formation britanno-colombienne vendredi.

L'Autrichien, qui était joueur autonome sans compensation, portera en 2017-2018 l'uniforme d'une quatrième équipe en trois saisons.

Vanek, 33 ans, a totalisé 48 points répartis sur 48 et 20 rencontres avec les Red Wings de Detroit et les Panthers de la Floride la saison dernière.

Le choix de premier tour des Sabres de Buffalo au repêchage de la LNH en 2003 a inscrit 333 buts et 364 aides pour un total de 697 points en 885 matchs depuis le début de sa carrière avec les Sabres, les Islanders de New York, les Canadiens de Montréal, le Wild du Minnesota, les Wings et les Panthers.

À cause de son inconstance, Vanek a laissé de mauvais souvenirs aux partisans des Canadiens lors de son bref passage à Montréal, en fin de saison 2013-2014. L'ailier avait récolté 15 points en 18 rencontres de saison régulière après avoir été acquis des Islanders contre Sebastian Collberg ainsi qu'un choix de deuxième tour au repêchage et avait ajouté 10 points en 17 matchs éliminatoires.