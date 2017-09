Rémy Anglehart, comme un poisson dans l’eau

Rémy Anglehart a renoué avec l’action sans aucune crainte, lui qui avait subi une sévère commotion cérébrale à Rimouski, gracieuseté de Samuel Hunter, en mars dernier.

Même s’il était de retour sur patins avant que l’Armada ne subisse l’élimination en mai, il n’avait pas véritablement pris part à des matchs de calibre junior. Les matchs préparatoires l’ont mis en confiance. Depuis deux semaines, il se sent comme un poisson dans l’eau. Aucun mauvais souvenir de cette soirée du 7 mars.

Pas craintif

«Je ne suis vraiment pas craintif sur la glace, parce que je ne me rappelle absolument rien de ce qui est arrivé. C’était un accident et ça fait partie du hockey», a lâché Anglehart qui s’est officiellement taillé un poste chez l’Armada.

«J’avais mis un mois ou un mois et demi à m’en remettre. Dans ma convalescence, tout avait bien été. Je ne ressens plus aucun symptôme de la commotion», a ajouté l’attaquant de 18 ans comptant sept buts en 29 matchs dans la LHJMQ.

Cette saison, il tentera d’éviter les blessures. L’an dernier, en plus de sa commotion, il avait subi une dislocation de l’épaule.

Teasdale aussi

Ayant également subi une commotion cérébrale en finale face aux Sea Dogs, Joël Teasdale a rapidement mis cette difficile épreuve derrière lui. Après l’élimination de l’Armada, il avait pris deux semaines pour se reposer.

Lorsqu’il a repris l’entraînement afin de participer aux examens physiques de la LNH, il était en pleine santé, n’ayant ressenti aucun symptôme.

Tout comme Anglehart, il ne changera pas son style de jeu. Il est même plus fort et puissant pour aller batailler en fond de territoire ennemi, endroit où il a été assommé au second match de la finale.