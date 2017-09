Red Sox - Yankees, prise 2

Les Yankees de New York ont gagné la première tranche de la série face aux Red Sox, jeudi, et les Bostoniens entendent répliquer.

Voyez ce match à TVA Sports dès 19h!

La veille, les Bombardier du Bronx ont mis fin à une séquence de trois défaites grâce à une convaincante victoire de 6-2 au Yankee Stadium.



CC Sabathia (11-5) a été impeccable au monticule, n’accordant qu’un point mérité aux Bostonnais sur quatre coups sûrs en six manches de travail.



Gary Sanchez et Greg Bird ont retroussé des balles de l’autre côté de la clôture pour produire cinq des six points des Yankees. Didi Gregorius a lui aussi produit un point.



Dans la défaite, Andrew Benintendi a obtenu deux coups sûrs en plus de soutirer trois buts sur balles.

Fister sur le monticule

Pour ce deuxième match, les visiteurs confieront le monticule au vétéran Doug Fister (3-7).

Le droitier a compilé un dossier de 3-2 à ses cinq derniers départs avec une moyenne de points mérités de 3,42. Il entamera son premier match de la rivalité contre les Yankees ce soir.

Ces derniers enverront Sonny Gray (8-8) dans la mêlée.

En cinq départs depuis son arrivée à New York, le droitier a une fiche de 2-3 avec une moyenne de 2,70, incluant une défaite au Fenway Park de Boston, le 20 août dernier.