Qui peut épauler Piatti?

Ignacio Piatti ne peut pas tout faire seul. Il aura besoin d’un coup de main, samedi, contre le Fire de Chicago.

Depuis le retour du match des étoiles, l’Impact de Montréal fait flèche de tout bois et les performances de «Nacho» en sont la principale raison. Ses sept buts et sa passe décisive ont d’ailleurs valu à l’Argentin le titre de joueur du mois d’août.

Sauf que sans Blerim Dzemaili, Piatti se sentira sans doute bien seul au Stade Saputo... surtout si Matteo Mancosu manque cruellement de réussite comme lors de la majorité de la saison. Mais Mancosu n’est pas le seul problème. Sur la droite du terrain, l’aile est toujours à prendre. Ni Dominic Oduro, ni Michael Salazar n’ont convaincu qu’ils étaient la solution.

Piatti tient donc l’attaque du XI montréalais à bout de bras, mais si les équipes adverses savent qu’ils ne doivent se soucier que de son côté du terrain, la tâche devient un tantinet plus évidente.

Qui peut «déséquilibrer» l’adversaire à droite?

DOMINIC ODURO

Le rapide ghanéen semble complètement dépassé cette saison. Auteur d’un seul but, Oduro est insatisfait de son temps de jeu, mais il ne fait rien pour convaincre l’entraîneur-chef Mauro Biello et ses adjoints. Sa rapidité ne lui sert pas puisqu'au final, il perd le ballon avec des touches trop lourdes et est incapable de garder possession lorsqu'il est isolé à un contre un. Oduro a eu sa chance et n’a rien prouvé.

MICHAEL SALAZAR

On ne peut aucunement reprocher à Salazar son niveau de motivation et d’énergie. Fougueux lors de chacun de ses départs, le jeune homme originaire du Bélize a compilé d’intéressantes statistiques - trois buts, deux passes décisives en 563 minutes de jeu. Mais Salazar est loin d’être un partant indiscutable. Il a le casting idéal d’un remplaçant de fin de match.

BALLOU TABLA

Tenez-vous-le pour dit, Ballou n’a plus mal à la gorge, il n’est plus blessé à un genou et Biello a confirmé que le jeune Ivoirien de 18 ans serait dans la formtion contre le Fire. Il risque cependant de commencer le match sur le banc. Le Québécois a prouvé qu’il avait le talent nécessaire pour être un partant dans la MLS. Il n’a cependant pas fait preuve de constance. Souvent porté à faire un (ou cinq) dribbles de trop, le jeune produit de l’Académie de l’Impact doit jouer simplement et trouver ses coéquipiers sur le terrain.

Crédit photo : Marc Desrosiers / Agence QMI

ANDRÉS ROMERO

Après avoir travaillé fort sur sa condition physique, il est maintenant prêt à obtenir un départ. Pourrait-il se voir octroyer le poste de milieu droit contre le Fire? Biello semblait beaucoup aimer cette idée, mardi, à l’entraînement. Romero a été fumant en 2014, étant nommé joueur de l’année chez l’Impact. S’il peut retrouver sa touche magique et la chimie avec son compatriote Piatti, Romero pourrait subtiliser le rôle de milieu droit.

Qui désirez-vous voir patrouiller l'aile droite demain contre le Fire de Chicago? #ImpactTVASports #IMFC — Nicolas A Martineau (@nikmartineauTVA) 1 septembre 2017

XI probable contre le Fire (4-3-3)



Gardien : Evan Bush

Défenseurs : Daniel Lovitz, Victor Cabrera, Kyle Fisher, Chris Duvall

Milieux : Marco Donadel, Louis Béland-Goyette, Patrice Bernier, Ignacio Piatti, Michael Salazar

Attaquant : Matteo Mancosu



Banc : Ballou Tabla, Hernan Bernardello, Deian Boldor, Hassoun Camara, Maxime Crépeau, Wandrille Lefèvre, Dominic Oduro