Roger Federer veut aider Nico Hischier

Le Suisse Nico Hischier, premier hockeyeur de son pays à avoir été choisi au tout premier rang du repêchage, rend fier son légendaire compatriote Roger Federer.

Questionné au sujet de l’attaquant des Devils après sa victoire au deuxième tour des Internationaux des États-Unis, le tennisman a prodigué des conseils à la nouvelle coqueluche de son pays.

«On est contents en Suisse d’avoir un si bon joueur de hockey qui en est à ses débuts et qui sera, espérons-le, un grand, grand joueur. Souhaitons qu’il reste en santé. Je n’entends que de bonnes choses sur lui. C’est un bon garçon, incroyablement talentueux. Les gens lui prédisent un bel avenir,» a commenté le maestro helvète.

Le Bâlois a vécu une situation semblable alors qu’il était une étoile montante de son sport.

«C’est toujours facile à prédire. Mais c’est lui qui doit faire les efforts pour être celui qui fait la différence tous les soirs sur la glace. C’est ce qui est difficile. C’est toujours facile pour les amateurs de parler, de prédire que tu deviendras le numéro un mondial ou le plus grand marqueur. Ça ne change rien. Tu dois travailler le plus fort possible et bien t’entourer,» a conseillé Federer dans toute sa lucidité.

Si le joueur de centre a des questions, le gagnant de 19 tournois du Grand-Chelem serait d’ailleurs bien heureux de l’éclairer.

«Je suis toujours content de pouvoir offrir de l’aide. Je suis heureux qu’il puisse être à New York. C’est un endroit superbe. Ce n’est pas si loin de la Suisse, honnêtement. C’est un court vol pour un joueur de tennis. Il peut revenir [en Suisse] parfois. Je lui souhaite le meilleur. Je ne l’ai pas rencontré, j’espère pouvoir le faire un jour.»

Hischier tentera cette saison de se frayer un chemin dans l’alignement des Devils à l’âge de 18 ans. L’an dernier, le gaucher de 6 pi 1 po et 176 lb a amassé 86 points, dont 38 buts, en 57 matchs au sein des Mooseheads d’Halifax.