Les Reds s’imposent face aux Pirates

Adam Duvall et Eugenio Suarez ont chacun produit deux points dans la victoire de 7-3 des Reds de Cincinnati face aux Pirates, vendredi soir, à Pittsburgh.

Duvall a réalisé un double de deux points en première manche tandis que Suarez a réussi un ballon-sacrifice en sixième et un simple productif en huitième.

Scooter Gennett et Joey Votto ont également contribué à la production offensive des visiteurs.

Du côté des Pirates, John Jaso, Chris Stewart et Josh Bell ont produit les points.

Asher Wojciechowski (4-3) a enregistré la victoire. En deux manches au monticule, l’artilleur des Reds n’a accordé qu’un coup sûr et un but sur balles, en plus de retirer un frappeur au bâton.

La défaite est allée au dossier de Gerrit Cole (11-9), qui a concédé cinq points, six coups sûrs et trois buts sur balles aux frappeurs adverses en six manches de travail.