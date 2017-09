Les Indians ne perdent plus

Les Indians de Cleveland ont remporté les deux matchs qui les opposaient aux Tigers, vendredi, à Detroit, pour prolonger à neuf leur séquence victorieuse.

En soirée, Roberto Pérez a produit trois points dans un gain de 10-0 des visiteurs. Après avoir frappé un simple de deux points en quatrième manche, il est revenu à la charge en sixième avec son quatrième circuit de la saison.

Giovanny Urshela avait donné les devants aux Indians tôt dans le match en claquant un double de deux points.

Mike Clevinger (8-5) a connu une excellente sortie au monticule, n’accordant que trois coups sûrs et un but sur balles en six manches de travail. Il a également réussi six retraits au bâton.

Buck Farmer (3-2) a encaissé le revers après avoir donné cinq points, trois coups sûrs et trois buts sur balles en trois manches.

Plus tôt en journée, les Indians ont signé une victoire de 3-2 face aux Tigers. C’est Francisco Lindor qui a produit le point gagnant, en neuvième manche, à l’aide d’un simple.

Edwin Encarnacion s’est également illustré dans le camp des vainqueurs en cognant son 32e circuit de la saison.

Cody Allen a obtenu la victoire (2-6). En une manche au monticule, le releveur des Indians a alloué quatre coups sûrs et réalisé un retrait au bâton. Joe Smith a quant à lui assuré son premier sauvetage de la saison.

La défaite est allée au dossier de Shane Greene (3-3) qui a donné un point sur deux coups sûrs en une manche.