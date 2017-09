Les 10 joueurs les plus susceptibles d'être échangés

Nous savons que quelques gros noms risquent de changer d’adresse cette saison, alors voici les 10 joueurs qui devraient enfiler un nouvel uniforme au courant de la prochaine campagne.

1 - Matt Duchene / Gabriel Landeskog – Avalanche du Colorado

Nous savons que le directeur général Joe Sakic veut échanger des vedettes de son équipe pour tenter de rebâtir son organisation. Jusqu’à maintenant, il ne croit pas avoir reçu une offre suffisante pour laisser partir Duchene ou Landeskog.

Rien ne presse dans le cas de Landeskog qui est sous contrat jusqu’à la saison 2020-2021, mais Duchene entamera la dernière année de son entente l’an prochain.

S’il ne parvient pas à trouver preneur, cela pourrait coûter cher à l’Avalanche.

2 - Tous les membres des Golden Knights de Las Vegas qui deviendront joueurs autonomes

Cela fait en sorte qu’il y a plus de 10 joueurs, mais sinon la liste serait composée uniquement de membres des Golden Knights.

James Neal deviendra joueur autonome l’été prochain et il sera une excellente monnaie d’échange à la date limite des transactions.

David Perron sera dans la même situation, mais le scénario le plus intéressant risque d’être celui de Jonathan Marchessault. Il a 26 ans et il vient de connaître sa première saison de 30 buts.

3 - Erik Gudbranson – Canucks de Vancouver

Il serait surprenant de voir les Canucks se qualifier pour les séries éliminatoires cette année. Ils ont reçu une contribution inattendue de Ben Hutton et Troy Stecher, alors Gudbranson devient soudainement disponible.

Éventuellement, les Canucks voudront faire de l’espace pour leurs espoirs comme Jordan Subban, Jalen Chatfield et Guillaume Brisebois.

4 - Mike Green – Red Wings de Detroit

Green pourrait être l’un des meilleurs joueurs disponibles à la date limite des transactions, si les Red Wings ne pensent pas participer à la grande danse du printemps.

Il est un défenseur mobile qui bouge très bien la rondelle et ce sont les raisons pour lesquelles les équipes feront la file pour obtenir ses services au printemps.

S’il connaît du succès, Detroit pourrait demander un choix de premier tour en échange de leur défenseur.

Crédit photo : AFP

5 - Drew Stafford – Devils du New Jersey

Nous savons quel type de joueur Drew Stafford est maintenant. Il semble mieux performer lorsqu’il est sous pression et qu’il doit bientôt négocier un nouveau contrat. C’est la raison pour laquelle les Devils lui ont offert une entente d’une saison.

6 - Mike Cammalleri – Kings de Los Angeles

Lorsqu’il est en santé, ce qui est peu fréquent, Cammalleri peut apporter un bon support à une unité offensive et du leadership avec son expérience. Les Kings ont raté les séries deux fois lors des trois dernières saisons et ils auront probablement besoin de plus de renfort s’ils veulent tenter leur chance pour la coupe Stanley.

Leur section est très compétitive, alors il ne serait pas surprenant de voir Cammalleri sur le marché au printemps.

7 - Dante Fabbro – Predators de Nashville

Fabbro est un bel espoir que la majorité des équipes voudraient avoir dans leurs rangs. Toutefois, faut-il rappeler que les Predators ont échangé Seth Jones, Shea Weber et laissé partir Ryan Suter?

Le directeur général David Poile n’a pas peur de faire des changements pour le bien de son équipe. Il possède également le meilleur top 4 de défenseurs de la ligue, alors il pourrait être tenté d’échanger Fabbro à une équipe qui doit s’améliorer à l’arrière.

Une transaction incluant Matt Duchene est bien possible dans ce dossier.

8 - Evander Kane – Sabres de Buffalo

Les Sabres ont un nouveau directeur général et un nouvel entraîneur. Ils ont ajouté beaucoup de nouveaux noms, dont celui de Nathan Beaulieu. Ils devraient également pouvoir compter sur un Jack Eichel en santé, mais on ne sait pas si ce sera suffisant pour se tailler une place en séries éliminatoires.

Kane est un gros athlète solide qui deviendra joueur autonome en 2018. Les équipes qui se battent pour accéder aux éliminatoires pourraient être intéressées, mais ils doivent s’assurer qu’il sera en mesure de bien s’entendre avec ses nouveaux coéquipiers.

9 - Sami Vatanen – Ducks d’Anaheim

Plusieurs pensaient que les Ducks allaient échanger Vatanen pendant l’été, mais une blessure à l’épaule qui l’obligera à rater le début de la prochaine saison a compliqué les choses.

Les Ducks possèdent plusieurs bons défenseurs comme Hampus Lindholm, Josh Manson, Brandon Montour et Jacob Larsson, alors ils pourraient être intéressés à acquérir du renfort en attaque.

Reste à voir de quelle manière il se remettra de son opération à l’épaule.

10 - Justin Faulk – Hurricanes de la Caroline

Au début de la dernière saison, Justin Faulk était sans aucun doute le défenseur numéro un des Hurricanes, mais Jaccob Slavin a changé bien des choses.

Plusieurs bons arrières font partie de l’alignement des Hurricanes, ce qui fait en sorte que les dirigeants pourraient choisir d’échanger Faulk pour un joueur de premier trio.