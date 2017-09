Layne Sleeth en finale à Repentigny

Sur le court central des Internationaux de tennis junior Banque Nationale de Repentigny avait lieu vendredi les demi-finales en simple. C’est avec une victoire convaincante que Layne Sleeth, la jeune Canadienne qui fêtait son 16ème anniversaire il y a deux semaines, a remporté son match pour accéder à la finale.

Sleeth s’est encore une fois démarquée sur le court central contre la quatrième tête de série Sofia Sewing des États-Unis. Elle a su se tailler une place en finale avec une victoire de 6-2 et 7- 5. Samedi, elle affrontera donc la première tête de série Marta Kostyuk.

Chez les garçons

Les demi-finales ont donné lieu à deux longs matchs. Le premier, disputé entre Aiden McHugh et Matheus Pucinelli De Almeida s’est conclu par des bris de service de la part du Brésilien.

Le second match masculin opposait la troisième tête de série du tournoi Marko Miladinovic à Duje Ajdukovic. Bien qu’au classement de l’International Tennis Federation (ITF) le jeune Croate occupe la 125e position, Ajdukovic a tenu tête à son adversaire, mais a malheureusement connu une défaite par le pointage de 6-4, 6-2.

En double

Le premier match de double opposait Boulais et Vagramov du Canada contre Chen et Sato. Après avoir remporté la première manche 6-4, les Canadiennes ont laissé passer la seconde par la marque de 4-6. C’est dans le super tie-break que le tout s’est joué. Le duo canadien avait largement les devants, mais leurs adversaires ont remonté de huit points consécutifs, laissant ainsi filer la victoire. Chen et Sato ont donc remporté la finale par la marque de 4-6, 6-4, 10-8.

Par la suite, le duo constitué de Muamba et Huang du Canada affrontait le Japonais et le Russe Hazawa et Zakharov.

C’est après avoir perdu la première manche 0-6, que les Canadiens sont revenus en force dans la deuxième manche, en l’emportant 7-5. Il s’en est suivi d’un super tie-break décisif. Les deux duos se sont chaudement disputés cette dernière manche qui s’est terminée par une victoire de Zakharov et Hazawa avec un pointage de 12-10.