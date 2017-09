Laurent Dauphin souhaite s’établir à Chicago

Acquis par les Blackhawks de Chicago en juin, Laurent Dauphin entend saisir l’occasion de s'établir pour de bon dans la Ligue nationale de hockey.

C’est ce que le Québécois a affirmé vendredi, lorsque TVA Sports l’a croisé dans un aréna de Montréal où il jouait en compagnie notamment de Marc-André Fleury, Anthony Duclair, Zachary Fucale et Éric Gélinas.

«C’est une bonne opportunité de me retrouver avec les Blackhawks, une équipe qui a une grosse masse salariale et qui compte plusieurs bons joueurs. Ils ont besoin de joueurs comme moi pour remplir les trous. Je pense que je suis prêt pour un plus gros rôle que l'année passée», a-t-il indiqué.

L'attaquant de 22 ans a disputé 24 matchs avec les Coyotes de l’Arizona la saison dernière, récoltant trois points.

Dans la Ligue américaine, il a amassé 28 points en 38 rencontres en 2016-2017.