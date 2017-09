Justin Verlander prend le chemin de Houston

Les Astros de Houston auraient fait l’acquisition du lanceur Justin Verlander des Tigers de Detroit, jeudi, selon différents médias.

En retour, les Tigers mettraient la main sur le lanceur Franklin Perez, le joueur de champ Daz Cameron et le receveur Jake Rogers.

Âgé de 34 ans, Verlander a participé six fois au match des étoiles dans sa carrière en plus de réaliser deux matchs sans point ni coup sûr en 2007 et 2011. Il a également remporté le trophée Cy Young du meilleur lanceur de la Ligue américaine en 2011.