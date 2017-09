John Lackey dominant face aux Braves

John Lackey a été dominant au monticule pour mener les Cubs de Chicago vers un gain par la marque de 2-0 face aux Braves d’Atlanta, vendredi après-midi, au Wrigley Field.

Il s’agit du même coup d’une cinquième victoire de suite pour les champions en titre de la Série mondiale.

Lackey (11-10) a accordé seulement trois coups sûrs en sept manches complètes de travail au monticule. Il n’a pas concédé de but sur balles et a retiré cinq frappeurs sur des prises.

Wade Davis est venu fermer les livres en neuvième manche pour mériter son 28e sauvetage de la campagne.

Au total, les joueurs des Braves ont placé la balle en lieu sûr seulement quatre fois, contre cinq pour les Cubs.

Les favoris de la foule ont ouvert la marque dès la troisième manche. Les arbitres ont dû réviser la séquence, mais ils ont finalement accordé un simple à Kyle Schwarber qui a permis à Javier Baez de croiser la plaque.

Ian Happ a produit l’autre point avec un simple, dès la manche suivante.

Anthony Rizzo a quant à lui obtenu deux coups sûrs et soutiré un but sur balles.

Le droitier de 25 ans Mike Foltynewicz (10-11) a pour sa part hérité du revers.

Il a passé six manches sur la butte et a concédé cinq coups sûrs et deux points. Il a accordé trois buts sur balles et retiré deux frappeurs sur des prises.