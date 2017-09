Gabriela Dabrowski et Yifan Xu poursuivent leur route

La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire chinoise Yifan Xu ont accédé au troisième tour en double féminin, vendredi après-midi, aux Internationaux des États-Unis.

Neuvièmes favorites de l’épreuve, Dabrowski et Xu se sont imposées en deux manches de 6-4 et 7-6 (4) face aux Espagnoles Lara Arruabarrena et Arantxa Parra Santonja.

L’Ontarienne et sa partenaire ont été particulièrement efficaces au service. En plus de réussir trois as et d’enregistrer un taux d’efficacité 78 % avec leurs premières balles de service, elles ont sauvé 12 balles de bris.

Dabrowski et Xu ont finalement été brisées trois fois. En contrepartie, elles ont remporté quatre jeux sur le service de leurs adversaires.

Au troisième tour, elles affronteront les gagnantes du match opposant la Japonaise Shuko Aoyama et la Chinoise Zhaoxuan Yang aux Australiennes Ashleigh Barty et Casey Dellacqua, sixièmes favorites.