Essais au GP d'Italie: Lance Stroll hors du top 10

Le Québécois Lance Stroll a pris les 13e et 15e places au cours des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 d’Italie présentées sur le circuit de Monza, vendredi.

Les deux pilotes Mercedes, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, ont dominé en avant-midi. Le premier d’entre eux a roulé en 1 min 21,537 s, comparativement à 1:21,972 pour son coéquipier. Les deux porte-couleurs de Ferrari, Sebastian Vettel (1:22,652) et Kimi Raikkonen (1:22,689), ont suivi, tandis que les deux voitures Red Bull de Daniel Ricciardo (1:22,742) et de Max Verstappen (1:22,749) ont complété le top 6.

Lors de la seconde séance du jour, Bottas (1:21,406) a pris sa revanche sur Hamilton (1:21,462). Encore une fois, les Ferrari, avec Vettel (1:21,546) et Raikkonen (1:21,804), ainsi que les Red Bull, avec Verstappen (1:22,409) et Ricciardo (1:22,752), ont terminé derrière les Mercedes.

Pour sa part, Stroll a réalisé des tours rapides de 1:23,991 en matinée et de 1:23,403 en milieu de journée.

Les troisièmes essais et les qualifications auront lieu samedi, alors que la course se déroulera le lendemain.