Dustin Pedroia de retour

Les Red Sox de Boston ont retiré vendredi le nom du joueur de deuxième but Dustin Pedroia de la liste des blessés.

Le vétéran a dû composer avec des problèmes persistants au genou gauche cette saison. Il était sur le carreau depuis le 12 août (rétroactivement au 9 août) en raison d’une inflammation. L’athlète de 34 ans éprouve des ennuis depuis qu’il a été heurté par Manny Machado, des Orioles de Baltimore, sur une glissade au mois d’avril.

Pedroia a conservé une moyenne au bâton de ,303 en 2017, ayant totalisé six circuits et 54 points produits.

Boston a par ailleurs enlevé le nom du lanceur Matt Barnes de la liste des éclopés, en plus de rappeler les artilleurs Austin Maddox et Roenis Elias, le receveur Blake Swihart et le joueur de premier coussin Sam Travis de sa filiale AAA de Pawtucket.