Andy Mulumba retranché par les Rams

Le secondeur québécois Andy Mulumba a révélé vendredi qu’il avait été retranché par les Rams de Los Angeles au cours de la journée.

«Le 1er septembre n’est pas agréable. Cependant, le soleil continuera de se lever demain! Merci aux Rams pour l’opportunité», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

September 1st is no fun. However, the sun will still rise tomorrow!����

Thanks to the Rams for the opportunity. pic.twitter.com/pjhxPxrrSv