Adil Shamasdin défait d’entrée en double à Flushing Meadows

Le Canadien Adil Shamasdin et son partenaire argentin Andres Molteni ont été évincés dès le premier tour du tournoi de double masculin, vendredi après-midi, aux Internationaux des États-Unis.

Shamasdin et Molteni se sont inclinés en deux manches de 7-6 (3) et 6-2 face à l’Australien John Millman et le Britannique Ken Skupski.

Millman et Skupski ont réussi 33 coups gagnants contre 24 pour leurs opposants. Ils ont brisé deux fois Shamasdin et Molteni, et ont remporté toutes leurs parties au service.

De leur côté, le Canadien et l’Argentin ont connu des ratés au service, commettant notamment cinq doubles fautes. De plus, ils n’ont remporté que 36 % des points sur leur deuxième balle de service. Ils ont finalement rendu les armes au bout de 1 h 25 min.

Au deuxième tour, Millman et Skupski se mesureront au Suédois Robert Lindstedt et à l’Australien Jordan Thompson.