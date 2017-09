200e gain du Rouge et Or: une victoire historique

Le Rouge et Or de l’Université Laval a marqué deux touchés en 34 secondes en fin de première demie pour filer vers une victoire de 50-14 face aux Redmen de McGill, vendredi au stade Percival Molson, la 200e de l’histoire du programme.

En retard 7-3 après un quart où la défensive des Redmen a causé des ennuis aux protégés de Glen Constantin avec trois stops en situation de deuxième essai et court, le Rouge et Or a inscrit 24 points sans réplique au deuxième quart pour se sauver avec le match.

Un ballon échappé par Donovan Martel et récupéré par Vincent Desjardins a ouvert la voie à un touché de Hugo Richard avec cinq secondes à faire à la première demie, majeur qui a scié les jambes des locaux.

Revirement coûteux

Un autre revirement sur la première série de la deuxième demie a coûté sept points aux Redmen. L’interception de Kevin McGee a mené au touché de Jonathan Breton-Robert.

« On a connu des lents départs à nos deux premières parties, ce qu’on ne pourra pas se permettre la semaine prochaine contre Montréal, a prévenu Constantin. On doit avoir le désir de performer à notre niveau peu importe l’adversaire. Il faut aussi donner crédit à McGill qui est sorti en force. Les gars se sont toutefois relevés les manches et sont revenus en force. »

Justin Éthier n’a pas apprécié que le Rouge et Or soit stoppé à trois reprises en situation de deuxième essai et court au premier quart.

« Il faut donner crédit à McGill, mais ce n’est pas acceptable, a résumé le coordonnateur offensif de Laval. Nous avons fait de belles choses en premier essai, mais nous avons été incapables de convertir. Les Redmen ont une défensive extrêmement améliorée avec plusieurs excellents jeunes joueurs. Andrew Seinet-Spaulding est certainement l’un des meilleurs plaqueurs dans notre conférence. »

Richard en grande forme

Hugo Richard a connu un fort match avec 28 passes complétées en 34 tentatives pour 324 verges. Il a lancé deux passes de touché et réussi deux majeurs.

« Après notre premier touché, on a été capables de se mettre en marche, a souligné le pivot de quatrième année. Ce n’est pas à notre image d’être arrêté en situation de deuxième et court. Dans l’ensemble, je suis content de mon match même si j’ai raté quelques passes et pris de mauvaises décisions. »

Vincent Desjardins a provoqué un échappé à la fin de la première demie qui a coûté cher aux Redmen.

« Ce jeu leur a fait mal, mais je n’étais pas satisfait de notre performance au premier quart, a souligné le plaqueur de troisième année. Je suis content du pointage, mais j’ai des sentiments partagés. On s’est fait courir dessus au premier quart et on ne réussissait pas à mettre de la pression sur le quart-arrière. »