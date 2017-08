Yves Ulysse junior en vedette le 27 octobre

Le boxeur Yves Ulysse junior croisera le fer avec l’Albertain Steve Claggett dans un duel de poids super légers tenu en finale du gala d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) qui aura lieu le 27 octobre au MTelus (le Métropolis), a-t-il été annoncé en conférence de presse, jeudi.

Par ailleurs, l’organisation a également confirmé la participation de Steven Butler (19-1-1, 16 K.-O.) et de Batyr Jukembayev (9-0-0, 8 K.-O.) à cet événement. Leurs adversaires demeurent indéterminés.

Tombeur du Philippin Ricky Sismundo en juin dernier, Ulysse junior (14-0-0, 9 K.-O.) aura fort à faire contre le numéro 2 canadien dans le cadre de cet affrontement de 10 rounds. Toutefois, il ne se dit nullement inquiet quant à la suite en dépit de la fiche respectable de Claggett (25-4-1, 17 K.-O.).

«C’est exactement le genre de combat qui me permettra de démontrer ma valeur en tant que boxeur et aussi d’ajouter plus de profondeur à mon coffre à outils», a-t-il déclaré.

«Nous sommes conscients que la marche est haute pour Junior, mais nous sommes persuadés qu’il a toutes les qualités et les aptitudes nécessaires pour atteindre les plus hauts sommets de sa division. Il est affamé et compte bien en mettre plein la vue», a ajouté le président d’InterBox, Antonin Décarie.

Autres chocs

Par ailleurs, la demi-finale de la soirée mettra aux prises les poids lourds Simon Kean (10-0-0, 9 K.-O.) et Randy Johnson (13-2-0, 11 K.-O.) dans un duel de 10 rounds.

«Comme il s’agit d’un gaucher qui cogne extrêmement fort, Johnson devient un adversaire incontournable pour Simon s’il veut acquérir l’expérience nécessaire pour obtenir un combat de championnat du monde ou même pour un éventuel duel face à Adam Braidwood, a précisé le président d’EOTTM, Camille Estephan. C’est d’autant plus excitant pour les spectateurs d’assister à un combat qui mettra en vedette deux cogneurs de ce calibre dans un même ring.»