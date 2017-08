Une dernière chance pour Phil Mickelson

S’il n’en tient qu’à lui, Phil Mickelson souhaite participer à sa 12e Coupe des Présidents. Mais le capitaine américain Steve Stricker n’est pas encore certain de ses deux dernières sélections. À un mois tapant de l’événement qui aura lieu au club de golf Liberty National, la bataille est féroce pour les deux dernières places.

Le tournoi du week-end, le Championnat Dell Technologies au TPC Boston, deuxième manche des éliminatoires de la Coupe FedEx, est celui de la dernière chance afin de gagner son billet vers Jersey City à la fin septembre.

Lefty figure au 18e rang du classement derrière les Kevin Chappell, Brian Harman et Charley Hoffman. Le bagage d’expérience qu’il apporterait cependant à l’équipe des États-Unis est énorme. En 2015, il avait sauvé les représentants de la bannière étoilée qui s’étaient ensuite enfuis de Corée du Sud avec la victoire par un petit point.

Avec le vent de jeunesse qui souffle chez les Américains, l’aide d’un golfeur expérimenté dans les grands moments ne serait pas de refus même si la formation s’annonce très puissante. Difficile de laisser de côté un joueur de la trempe de Lefty qui sait se démarquer dans les moments cruciaux. En 2015, il avait gagné trois de ses quatre matchs. Et l’an passé à la Coupe Ryder, il avait généré deux points en livrant un match final enlevant à Sergio Garcia qui s’était terminé à égalité.

«J’aimerais bien poursuivre ma séquence et être choisi sur cette équipe. Je dois par contre lui amener quelque chose. Si je peux bien jouer avant la sélection finale et me montrer à la hauteur des attentes, je serai capable. La seule chose qui importe, c’est le score. Je dois ramener de bonnes cartes», a signalé Mickelson qui connaît récemment des moments difficiles.

«Si je peux le faire et contribuer aux succès de l’équipe, je voudrais être là, a poursuivi celui qui sent des améliorations dans son jeu. Si j’en suis incapable, le capitaine devra faire son choix dans le meilleur intérêt de l’équipe. Ce que j’accepte totalement.»

Stricker voudrait compter sur ses services. Le golfeur doit par contre lui montrer qu’il est en pleine possession de ses moyens. La semaine passée au tournoi Northern Trust, il a pris le 54e rang en enregistrant trois rondes au-dessus de la normale. Le capitaine annoncera son alignement final mercredi prochain.

Pas prêt à passer le flambeau

«Je suis très optimiste sur mon jeu. Mes scores ne le reflètent pas encore. Si mes résultats s’améliorent, je crois que je serai en mesure d’aider l’équipe, a fait savoir l’athlète de 47 ans. Si d’autres joueurs sont meilleurs, ils doivent être là.

«J’ai pu participer à plusieurs coupes des Présidents et Ryder, ce serait bien que d’autres joueurs puissent le faire aussi, a ajouté l’athlète de 47 ans. Mais je dois dire que je ne suis pas encore tout à fait prêt à passer le flambeau.»

«Phil amène beaucoup à l’équipe, a signalé Jordan Spieth qui compte deux aventures à la Coupe des Présidents. Sur le terrain, il est excellent pour ramener la concentration. Son expérience fait en sorte qu’il peut discerner les styles de jeu qui se complètent bien. Et dans le vestiaire, il est incroyable. Il enlève le stress en sachant quoi dire et quand le dire pour préparer tout le monde.»

La motivation est donc bien présente, une performance inspirante ce week-end pourrait convaincre Stricker de nommer Mickelson mercredi prochain comme l’un de ses deux choix discrétionnaires.

Équipe des États-Unis

1. Dustin Johnson

2. Jordan Spieth

3. Justin Thomas

4. Daniel Berger

5. Rickie Fowler

6. Brooks Koepka

7. Kevin Kisner

8. Matt Kuchar

9. Patrick Reed

10. Charley Hoffman

Les 10 meilleurs golfeurs au classement sont automatiquement sélectionnés. Le capitaine doit ensuite choisir deux joueurs de son choix.

11. Kevin Chappell

12. Brian Harman

13. Jason Dufner

16. Brendan Steele

18. Phil Mickelson

20. Bill Haas