Trois circuits pour Kendrys Morales dans la victoire

Kendrys Morales a frappé trois circuits et produit sept points, aidant les Blue Jays de Toronto à l’emporter par le pointage de 11-8 contre les Orioles, jeudi soir, à Baltimore.

Le frappeur de choix des Jays a obtenu une première longue balle en troisième manche contre le partant Jeremy Hellickson (8-8). Morales a ensuite canonné l’offrande du releveur Mychal Givens de l’autre côté de la clôture, en sixième, ajoutant trois points au compteur. Le natif de Cuba a complété son «tour du chapeau» avec une claque en solo, à nouveau aux dépens de Givens, lors de la huitième reprise.

Morales, qui compte maintenant 25 circuits depuis le début de la saison, a aussi frappé un simple opportun en cinquième manche, poussant alors Ryan Goins au marbre. Ses sept points produits dans un match représentent un record personnel pour le joueur de 34 ans.

Cette victoire met un terme à une série de quatre défaites des Blue Jays, qui avaient notamment été balayés dans une série de trois parties par les Red Sox de Boston en début de semaine.

Si la formation torontoise l’a emporté, on ne peut toutefois pas dire que Marco Estrada (7-8) a été impressionnant au monticule. En cinq manches, il a permis six points et 10 coups sûrs. Adam Jones et Chris Davis ont d’ailleurs frappé des circuits contre lui.

Hellickson a offert sept points en quatre manches et deux tiers.

Le receveur Miguel Montero et le voltigeur Kevin Pillar ont chacun frappé, coup sur coup, un double de deux points en cinquième manche face à Hellickson. Les Jays, qui tiraient de l’arrière 5-2 avant cette poussée offensive, amorçaient alors une remontée.

Les Orioles ont totalisé 16 coups sûrs dans cette partie, mais ont manqué d’opportunisme à plusieurs occasions. Ils ont laissé huit coureurs sur les sentiers.

Le releveur numéro un des Blue Jays Roberto Osuna a pour sa part réussi son 35e sauvetage de la saison, effectuant les quatre derniers retraits de son équipe.