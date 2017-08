Tomasz Marczynski récidive au Tour d'Espagne

Le Polonais Tomasz Marczynski (Lotto Soudal) a remporté sa deuxième épreuve au Tour d’Espagne 2017, jeudi, lors d’une course de 160 kilomètres entre Motril et Los Dolmenes.

Le vainqueur a conclu la 12e étape de la Vuelta avec une avance de 52 secondes sur les Espagnols Omar Fraille (Dimension Data) et José Joaquin Rojas (Movistar). Michael Woods (Cannondale-Drapac) a conservé sa huitième place au classement général et accuse un retard de 2 min 41 s, tandis qu’Hugo Houle (AG2R-La Mondiale) est 120e avec un écart de 1:59:04 et prend du mieux physiquement.

Houle a vu son coéquipier Julien Duval faire partie de l’échappée du jour qui comptait 14 membres.

«Nous en avons placé un devant et idéalement, nous en aurions eu deux. C’est un peu une loterie et une fois que c’est parti, l’idée était de passer en mode économie. Les meneurs se sont expliqués dans la dernière montée et avec le retour du soleil, c’était dans l’ensemble une belle journée», a commenté le Québécois de 26 ans.

Duval a chuté dans la descente du premier col après qu’un compétiteur eut brusquement freiné devant lui. Le Français a toutefois rapidement pu remonter en selle pour ensuite terminer l’étape au 12e rang.

«Je recommence à prendre vie après ma chute survenue à la sixième étape, a poursuivi Houle. Je récupère bien. Les derniers jours ont été plus difficiles, mais c’est maintenant derrière moi et on regarde pour faire une grosse fin de Vuelta. Il y a plein de belles occasions avec les cyclistes de Sky qui laissent aller des échappées.»

À propos de Sky, son leader Christopher Froome est indétrônable au sommet du classement général, même s’il a chuté deux fois jeudi. Celui qui détient le maillot rouge depuis la troisième étape possède une avance de 59 secondes sur l’Italien Vincenzo Nibali (Bahrain Merida). Le Colombien Esteban Chaves (ORICA-Scott) est troisième à 2:13.

On attend une arrivée au sprint à l’issue des 198 km entre Coin et Tomares, vendredi.