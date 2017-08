Shapovalov : toujours plus haut !

Publié aujourd'hui à 07h26

Mis à jouraujourd'hui à 07h31

Jusqu’où ira-t-il? Quand cela s’arrêtera-t-il?

Autant de questions auxquelles nous préférons ne pas trouver de réponses tout de suite, tellement cette chevauchée enivrante de Denis Shapovalov nous transporte vers de nouveaux sommets d’émotions.

Comme si les Dutra-Silva (64e), Del Potro (31e), Nadal (2e) et Mannarino (42e) n’étaient pas suffisants comme trophées en ce début du mois d’août, à Montréal, voilà que l’étonnant adolescent torontois vient d’ajouter les Medvedev (54e) et Tsonga (12e) à son stupéfiant tableau de chasse avant la fin de ce mois.

Et au U.S. Open, svp!

-Shapovalov est le plus jeune joueur à atteindre le troisième tour du US Open depuis Donald Young en 2007.

-Shapovalov devrait se retrouver au 58e rang de l’ATP, si sa course s’arrêtait au prochain match.

-Shapovalov devrait grimper au quatrième échelon de ce classement de la «Prochaine Génération» (NextGen) de l’ATP, en vue de ce championnat de fin de saison, pour 21 ans et moins, à Milan.

-Shapovalov est le plus jeune joueur à faire partie du TOP 60.

-Shapovalov est, forcément, le meilleur joueur de 18 ans au monde.

N’en jetez plus, la cour est pleine? Pas sûr. Il me semble que sa cour s’agrandit au fur et à mesure qu’il se produit. Et que la scène soit grande, ou petite, il garde la tête froide et chauffe ses adversaires. Les grands et les petits.

Sans peur et sans reproche

Sa victoire contre Jo-Wilfried Tsonga avait ceci de particulier. Contrairement à bien des matchs qu’il a remportés à Montréal, son jeu était exempt de déchets. Pas de passage à vide, même les plus courts.

Et, comme il faut le souligner, ce n’est pas parce que Tsonga a mal joué. Et si vous trouvez que le Français n’était pas au meilleur niveau, dites-vous que le jeune, de l’autre côté du filet, réussissait à prolonger des échanges et à forcer son expérimenté rival à faire les erreurs.

Tout ça, en disputant son premier match dans le plus grand stade de tennis du monde, le Arthur Ashe de Flushing Meadows, contenant 22 000 places.

Fort au service

Pour ajouter un élément d’information intéressant à tout ceci, voilà qu’un passionné de tennis, Oswald Mballo, m’a fait parvenir une donnée technique non négligeable qui ajoute à l’exploit du jeune homme. Je la partage avec vous ici :

(...)

Lors des trois manches SHAPO A SERVI EN SECOND!



Une étude scientifique a proposé des fondements solides à ce que révèle le fait de gagner un set en servant en deuxième.



En effet, d'après une étude «Data-mining» de Kenneth Jensen, analyste de données chez IBM, le fait de servir en premier confère un avantage psychologique au serveur, ce qui se traduit statistiquement par le fait qu'il gagne plus souvent le set (indépendamment su sexe (ATP ou WTA). L'étude est basée restrictivement sur les données des quatre tournois du Grand Chelem, ce qui garantit la qualité des données observées.



Toujours selon l'étude, si l'avantage de servir en premier existe, il est minime LORSQUE LES DEUX JOUEURS SONT DE MÊME NIVEAU (faibles écarts de classement ATP). Par contre, l'avantage devient significatif si le serveur qui part en premier est de plus haut niveau. Le fait de gagner en servant en second, non pas une fois, non pas deux fois, mais TROIS FOIS comme Shapo vient le faire ce soir, montre STATISTIQUEMENT que, ce soir, Shapo jouait DEUX CLASSES au-dessus de Tsonga.

Il n'ya pas de "mauvaise journée de travail"... la répétition garantit le caractère solide et constitutif de la performance.

(...)

On n’a pas fini d’écrire sur Denis Shapovalov.

Et c’est correct. Puisqu’il nous en donne sans cesse l’inspiration.