« L’important, c’est de rester positif » - Lance Stroll

11e à Spa-Francorchamps, Lance Stroll aborde ce deuxième Grand Prix en deux semaines avec un certain optimisme.

D’autant plus que le circuit de Monza devrait convenir davantage à sa Williams.

« On savait, a-t-il indiqué, qu’on éprouvait des ennuis à optimiser le comportement de notre voiture. Or, ici, les longues lignes droites, les freinages prononcés et les virages un peu plus lents qu’en Belgique devraient nous favoriser. L’important, c’est de rester positif.»

« Par contre, ce qui risque d’être compliqué, c’est la météo défavorable, a-t-il fait savoir. Moi, je préfère qu’il n’y ait pas de pluie pendant le week-end. On verra... »

Stroll connaît bien le circuit de Monza pour y avoir couru en F3 pendant deux ans.

« J’ai le souvenir de mon accident [très sérieux] en 2015 où j’ai effectué des tonneaux. Mais c’est le passé. Maintenant, je suis en F1 en sachant qu’il me faudra une certaine adaptation. La première journée consacrée aux essais libres [vendredi] sera cruciale pour la suite des choses. »

Ocon et Perez : la paix... pour l’instant

Sergio Perez a expliqué, en conférence de presse jeudi, avoir rencontré Esteban Ocon en matinée à sa chambre d’hôtel. La conversation a été franche et, semble-t-il, très cordiale.

Les deux coéquipiers de l’écurie Force India ont connu des duels particulièrement musclés depuis le début de la saison, mais leur plus récent, à Spa-Francorchamps la semaine dernière, a dépassé les bornes.

« Je lui ai dit qu’il fallait passer à autre chose, a dit le Mexicain, et que notre relation devait s’améliorer pour le bien de l’équipe. C’est ce qui va se passer à partir de maintenant. »

Ocon, qui avait dénoncé le comportement dangereux de Perez, a, lui aussi, voulu calmer le jeu.

« Je pense que nous avons tous les deux franchi la limite, a dit le jeune Français. Nous nous sommes touchés, donc il y avait quelque chose de mal. Mais ça ne sert à rien de revenir sur nos récents incidents.

« Il faut éviter à tout prix que de telles situations se reproduisent et on respectera les consignes de l’équipe à l’avenir. »