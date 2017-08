Les Reds gagnent à coups de circuit face aux Mets

Les Reds de Cincinnati ont claqué trois circuits, l’un d’entre eux étant réussi par le Canadien Joey Votto, pour défaire les Mets de New York au compte de 7-2, jeudi au Great American Ball Park.

Votto a claqué son 34e coup de quatre buts de la campagne en fin de septième manche. Scooter Gennett a produit trois points, dont deux à l’aide d’une longue balle. Le receveur Stuart Turner a également étendu les bras. Eugenio Suarez a totalisé deux frappes en lieu sûr et croisé le marbre une fois.

Le partant Robert Stephenson (3-4) a alloué deux points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en six tours au bâton, tout en éventant sept rivaux.

La formation de l’Ohio a remporté deux des trois matchs de la série opposant les deux clubs cette semaine.

Dans une cause perdante, Jose Reyes a touché la plaque à deux reprises. Jacob deGrom (14-8) a donné quatre points, incluant trois mérités, six coups sûrs et trois passes gratuites en six manches.