Les Canucks ont Thomas Vanek dans leur mire

Les Canucks de Vancouver auraient dans leur mire l’attaquant autrichien et joueur autonome sans compensation Thomas Vanek.

Son agent Steve Bartlett l'a confirmé à Rick Dhaliwal de la station vancouvéroise NEWS 1130, indiquant que les Canucks étaient «toujours dans la course pour ses services». Le camp de Vanek discute avec quelques équipes à l'heure actuelle.

