Le Rouge et Noir écrase les Alouettes

Lorsqu’une équipe perd cinq fois au cours de ses six derniers matchs, surtout dans un sport comme le football, l’expression « l’agonie de la défaite » est tout à fait justifiée.

Ça se voyait dans les yeux des joueurs des Alouettes après ce cuisant revers de 32 à 4 subi face au Rouge et Noir d’Ottawa. Les partisans croisés dans les gradins du stade Percival-Molson étaient démoralisés eux aussi en voyant que les Alouettes risquent fort d’être exclus des matchs éliminatoires pour une troisième saison consécutive.

Qui aurait cru cela possible à la belle époque quand les Alouettes participaient régulièrement à la finale pour la Coupe Grey ?

Les partisans désertent le stade

« Ce fut un match désastreux sur le plan offensif, une performance tout à fait inacceptable, a commenté le vétéran centre Luc Brodeur-Jourdain. Notre attaque n’a jamais pu établir le moindre rythme durant la rencontre. Notre quart était sous pression et on a échappé des ballons. On a été carrément mauvais.

« Au quatrième quart, alors qu’on était en possession du ballon, on voyait les partisans quitter le stade, a-t-il ajouté. On n’a rien à leur reprocher, mais ça fait mal de vivre ça. Il nous reste huit matchs à disputer dans le but de se qualifier pour les éliminatoires et c’est là-dessus que je préfère bâtir... »

Le bloqueur Kristian Matte a reconnu que les Alouettes sont en train de se creuser un trou profond. « Rien n’est fini, mais on commence à donner le contrôle de la situation à nos rivaux de division. Ce n’est pas bon. »

Durant remplacé

Darian Durant a connu une autre mauvaise soirée. « Rien ne fonctionnait pour nous, a-t-il résumé. On ne parvenait pas à faire avancer le ballon. »

Jacques Chapdelaine a décidé de remplacer Durant par Drew Willy au cours du troisième quart.

« L’entraîneur a pris une décision et je suis derrière sa décision à 100 %, même si je n’ai pas apprécié le fait de céder ma place parce que j’estime que je ne jouais pas mal », a commenté Durant, qui déplorait l’absence de l’excellent bloqueur Jovan Olafioye.

Un peu plus loin dans le vestiaire, le porteur de ballon Tyrell Sutton a levé le ton. « Il est grand temps qu’on réalise l’urgence de la situation et qu’on se mette à aligner des victoires. Ce fut un autre match au cours duquel l’attaque n’est pas parvenue à inscrire un seul touché. C’est inexcusable. »