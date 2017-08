Kim Clavel se joint à Eye of the Tiger Management

La boxeuse québécoise Kim Clavel amorcera un nouveau chapitre de sa carrière le 27 octobre prochain alors qu’elle effectuera ses débuts professionnels sous l’égide de son promoteur Eye of the Tiger Management (EOTTM).

Il sera intéressant d’observer, lors de ce gala présenté au MTelus, celle qui a fait partie de l’équipe nationale pendant sept ans au niveau amateur.

«Nous avons suivi la carrière de Kim de près dans les dernières années et croyons sincèrement qu’elle représente l’un des plus grands espoirs de la boxe féminine à l’heure actuelle, a mentionné le président d’EOTTM, Camille Estephan, par voie de communiqué. Nous sommes persuadés qu’elle accomplira de belles choses dans les rangs professionnels et ferons tout en notre pouvoir afin de lui permettre d’atteindre ses objectifs.»