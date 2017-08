Ignacio Piatti est le joueur du mois

Le milieu de terrain de l'Impact de Montréal Ignacio Piatti a été nommé jeudi le joueur par excellence du mois d'août dans la Major League Soccer (MLS).

L’Argentin a fait bouger les cordages sept fois, inscrivant deux buts gagnants, et a contribué à une séquence de quatre gains du Bleu-Blanc-Noir. Choisi l’employé de la semaine à une occasion, il a ajouté une mention d’aide.

«Je suis content pour tout le travail que j'ai fait (jusqu'ici) cette année, a-t-il indiqué aux journalistes, jeudi, après l'entraînement. C'est tout l'équipe qui m'a fait confiance.»

Piatti a notamment réalisé des doublés aux dépens du Fire de Chicago, le 16 août, et du Real Salt Lake, trois jours plus tard. Il est actuellement à égalité au deuxième rang de la MLS avec quatre matchs de plus d'un but et quatre réalisations sur les tirs de pénalité. Le Sud-Américain revendique 15 filets et 29 frappes cadrées en 2017.

Dans une défaite de 3-1 aux mains du Toronto FC, dimanche, il a aussi égalé un record d’équipe – toutes divisions confondues - en marquant dans un cinquième duel de suite.

Montréal accueillera le Fire, samedi, et Piatti ne s'attend pas à ce que la formation de l'Illinois se laisse malmener comme ce fut le cas le 16 août dernier, dans une victoire de 3-0.

Chicago se situe au quatrième rang de l'Association de l'Est avec 41 points.

«Nous aurons un match difficile samedi. Nous devons le gagner pour (espérer atteindre) les éliminatoires.»

Écoutez les commentaires d'Ignacio Piatti dans la vidéo, ci-dessus.