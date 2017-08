Houston : Montréal aurait offert d'accueillir la série Astros-Rangers

Les représentants de la Ville de Montréal auraient proposé aux Ligues majeures de baseball de tenir au Stade olympique les trois matchs de la série opposant les Rangers du Texas aux Astros de Houston cette semaine.

D’après ce qu’a avancé le réseau MLB Network par le biais de son expert Jon Morosi, jeudi avant-midi, la métropole québécoise souhaitait présenter ces affrontements ayant été transférés au Tropicana Field de St. Petersburg, domicile des Rays de Tampa Bay, en raison des dégâts causés par l’ouragan Harvey le week-end dernier.

La même source a précisé que la demande montréalaise avait été bien reçue dans les bureaux du circuit. Cependant, les dirigeants du baseball majeur ont éventuellement préféré la Floride, possiblement pour divers motifs telle la proximité géographique entre la région de Tampa et le Texas, tous deux situés au sud des États-Unis.

Par ailleurs, MLB Network n’a pas élaboré quant à l’état actuel du Stade olympique, qui aurait nécessité quelques travaux de dernière minute pour permettre la présentation de ces parties. L’édifice a également été sollicité pendant les récentes semaines à la suite de la mise en place d’un lieu d’hébergement temporaire pour quelques milliers de migrants arrivés au Québec.

Rien pour aider les Rays

Ironiquement, c’est le stade des Rays – régulièrement évoqués dans des rumeurs de transfert vers Montréal – qui a été choisi pour la série Rangers-Astros et, comme c’est le cas pour les matchs de l’équipe locale, les gens n’ont pas été nombreux à franchir les tourniquets.

La première joute a attiré une maigre foule de 3485 spectateurs, mardi, et celle du lendemain a suscité l’intérêt de 6123 personnes. Cela n’est rien pour aider la cause des Rays, qui tentent de trouver une solution pour la construction d’un nouveau stade. Cette saison, Tampa Bay occupe le dernier rang avec une assistance locale moyenne de 15 614.

De leur côté, les Astros retrouveront leurs partisans du Minute Maid Park samedi, à l’occasion d’un programme double contre les Mets de New York. Le déménagement de leur confrontation face aux Rangers était le quatrième de l’histoire des majeures pour des motifs météorologiques.

Bonnes notes pour Montréal

À Montréal, le Stade olympique est le théâtre de deux duels préparatoires des Blue Jays de Toronto depuis 2014 et chaque année a constitué un succès monstre aux guichets. Le printemps dernier, 95 382 billets ont été vendus pour les matchs contre les Pirates de Pittsburgh.

Pour sa part, le maire Denis Coderre a poursuivi ses efforts auprès du commissaire Rob Manfred afin d’attirer une concession dans sa ville qui a perdu les Expos après la saison 2004.

Le numéro 1 du baseball s’est toujours dit favorable au retour de son sport dans la Belle Province, mais souhaite régler préalablement le dossier de quelques formations en difficulté désirant un nouveau stade, soit les Athletics d’Oakland et les Rays.

