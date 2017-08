Geoff Molson attristé par le départ d'Andrei Markov

Les journalistes ont profité de la présence de Geoff Molson, lors de l’inauguration officielle de la Place Bell à Laval, pour obtenir ses commentaires au sujet des changements apportés par le directeur général Marc Bergevin depuis la fin de la dernière saison.

Comme il fallait s’y attendre, le président et chef de la direction du Canadien de Montréal s’est dit optimiste de voir son équipe connaître une bonne campagne 2017-2018, et cela, malgré les départs de joueurs d’impact comme Alexander Radulov et Andrei Markov.

«Des changements importants ont été effectués. Markov a joué toute sa carrière à Montréal. Il avait le CH tatoué sur le cœur. On est triste de l’avoir vu quitter l’équipe pour aller jouer ailleurs [dans la Ligue continentale], a commenté Molson. C’est décevant mais le temps était venu [de nous séparer]. On remercie Markov pour tout ce qu’il fait durant toutes ces années passées dans le giron du Canadien.»

«Radulov, de son côté, a connu une très bonne saison l’hiver dernier, mais il a pris la décision d’accepter l’offre des Stars de Dallas. Il faut aller de l’avant. Marc a fait de l’excellent boulot pour remplacer les joueurs qui sont partis et pour augmenter notre capacité à marquer des buts, surtout avec l’acquisition de Jonathan Drouin.»

Impatient de voir Drouin à l’œuvre

Molson brûle d’impatience de voir Drouin faire ses débuts dans l’uniforme du Canadien.

«Il est jeune, il est rapide et c’est un joueur intelligent, a-t-il commenté. C’est une jeune super vedette locale et j’ai bien hâte de voir ce que Jonathan sera en mesure de nous fournir à l’attaque.»

«On espère aussi que Charles Hudon pourra faire sa marque cette année, a-t-il ajouté. On a un excellent noyau de joueurs et l’équipe mise sur le meilleur gardien de but au monde. J’entrevois une bonne saison.»

De l’espace sous le cap salarial

Un reporter a demandé à Molson si d’autres acquisitions pourraient survenir avant le début de la saison, étant donné que le Canadien dispose d’une somme de 8,4 millions $ sous le plafond salarial.

«Tout est possible, a-t-il répondu. On a de la flexibilité [de la marge de manœuvre] et Marc a la permission de dépenser d’autres sommes s’il croit être capable d’améliorer l’équipe. Il ne va cependant pas dépenser de l’argent juste pour le dépenser. On verra ce qui va se passer.»