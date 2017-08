Du mouvement chez les Angels

Les Angels de Los Angeles ont mis la main sur le voltigeur Justin Upton, des Tigers de Detroit, jeudi, en plus de perdre le joueur de champ extérieur Cameron Maybin au profit des Astros de Houston.

Le club californien a cédé en retour l'artilleur Grayson Long aux Tigers et des considérations futures.

Récipiendaire de deux Bâtons d’argent, Upton doit encore écouler quatre ans à un contrat de 126 millions $ au total. Cette saison, le vétéran de 30 ans a conservé une moyenne au bâton de ,279, claquant 28 circuits et produisant 94 points, en plus de voler 10 buts.

Depuis son arrivée dans les majeures en 2007, il a cogné 249 longues balles et fait compter 797 points.

Pour sa part, Maybin a été réclamé au ballottage en après-midi, lui qui a frappé pour ,235 en 2017. Il a réussi six coups de quatre buts et produit 22 points, tout en réalisant 29 larcins. Ayant aussi amorcé sa carrière dans les grandes ligues en 2007, le joueur de 30 ans a accumulé 52 circuits et 160 vols de but.

Par ailleurs, Houston a désigné pour assignation le lanceur Dayan Diaz.