Denis Shapovalov épate Louis Borfiga

Jusqu’où se rendra Denis Shapovalov aux Internationaux des États-Unis? Même le grand manitou de Tennis Canada Louis Borfiga l’ignore.

Au lendemain d’une sortie magistrale du Canadien de 18 ans – une autre – sur le court Arthur Ashe de Flushing Meadows contre Jo-Wilfried Tsonga, le responsable du développement de l’élite de Tennis Canada Louis Borfiga admet que son poulain continue d’écarquiller les yeux de la planète.

«Battre Tsonga en trois manches dans un tournoi du grand chelem, c’est vraiment une grosse performance, note-t-il. En plus, on avait l’impression qu’il le dominait. On aurait dit que Tsonga était désœuvré, qu’il ne savait plus quoi faire, ça relève encore plus la performance de Denis.»

«On ne sait pas trop jusqu’où il se rendra tellement il joue bien en ce moment», ajoute Borfiga.

Tsonga épaté

Ce duel Shapovalov-Tsonga recelait une saveur particulière pour Louis Borfiga, qui a entraîné le Français de nombreuses années lorsqu’il était à la tête de la Fédération française de tennis.

«J’ai rencontré Jo après le match et, même si on n’a pas parlé de la partie, je l’ai senti assez admiratif. Il a accepté sa défaite de manière très sportive, avouant que le jeune devant lui avait super bien joué», raconte Borfiga.

Un match piège

Contre le Britannique Kyle Edmund au troisième tour, Denis Shapovalov devra redoubler de vigilance, selon Borfiga. Shapovalov a vaincu son prochain adversaire en juin à Queen’s, mais à Flushing Meadows, les rôles sont inversés.

«Il devra faire attention parce que Kyle Edmund joue bien, il n’a pas perdu un set depuis le début du tournoi. Je dirais presque qu’on est dans une situation où c’est Edmund qui n’a rien à perdre.»

«Denis va devoir resserrer les boulons et rester concentré. S’il continue à jouer le tennis qu’il pratique actuellement, je pense qu’il va sortir vainqueur de ce match, mais attention, c’est un match piège.»

Bouchard doit gagner en confiance

Louis Borfiga est également revenu sur la difficile année 2017 d’Eugenie Bouchard, qui a été éliminée d’entrée de jeu à New York. Selon lui, pas question pour Genie de mettre un terme à sa saison pour retrouver ses esprits, la Montréalaise doit disputer des matchs pour retrouver sa confiance.

«J’ai discuté longuement avec son entraîneur et il me disait qu’elle s’entraîne vraiment bien, mais je pense qu’il y a un blocage qui s’opère en match. C’est une question de confiance, croit Borfiga. Il faut continuer à jouer des matchs. La confiance revient après des victoires, si elle tire un trait sur sa saison, ce serait une erreur. Je crois qu’elle va continuer à faire des tournois et que ça va lui sourire un jour.»