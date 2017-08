Blake Wheeler commence à s'impatienter

Le capitaine des Jets de Winnipeg Blake Wheeler en a assez de voir son équipe ne pas répondre aux attentes.

L’attaquant de 6 pi 5 po entamera la saison 2017-18 avec le feu dans les yeux, s’il faut en croire ses récentes déclarations faites à des journalistes de Winnipeg, jeudi.

Les Jets n’ont participé qu’une fois aux séries éliminatoires depuis leur départ d’Atlanta et Wheeler en a assez de devoir répondre à des questions concernant les performances décevantes de l’équipe.

«Il faut que ce soit cette saison, ça ne peut pas être autrement», a laissé tomber Wheeler.

«Nous avons le talent. Nous n’avons aucune raison de ne pas passer au prochain niveau cette année. Il s’agira de nous regrouper et de trouver, en équipe, une façon de remporter des matchs.»

Les Jets ont certainement l’une des attaques les plus explosives de la LNH et cette tendance devrait se poursuivre la saison prochaine avec les Scheifele, Wheeler, Laine, Little, Ehlers et compagnie qui forment le noyau de l’équipe à l’avant. C’est derrière que les Jets devront se solidifier.

Auteurs d’une fiche de 40-35-7 la saison dernière, les Jets ont terminé la saison au 9e rang de l’Association de l’Ouest. Les 256 buts accordés classent l’équipe parmi les pires à ce chapitre : seules trois équipes en ont accordé plus.

Parmi les raisons qui expliquent ces déboires défensifs, il faut soulever les blessures aux défenseurs Tyler Myers et Tobias Enstrom, ainsi que l’inexpérience de la formation canadienne. Surtout, le tandem composé de Connor Hellebuyck et Michael Hutchinson n’a pas livré la marchandise devant le filet.

Pour remédier à cette situation, le directeur général Kevin Cheveldayoff a mis la main sur le vétéran Steve Mason, une acquisition saluée par le capitaine.

«Nous devons trouver une façon de remporter nos matchs. Certes, une partie de la réponse se trouve devant le filet, mais nous devons aussi mieux jouer devant nos gardiens. Trop souvent, nous avons concédé des surnombres et nous nous sommes écroulés défensivement», raisonne Wheeler.

«Steve Mason ajoute du professionnalisme et de l’expérience à notre équipe. Souhaitons que Hellebuyck apprenne de lui et que les deux forment un bon duo, parce que toutes les équipes qui connaissent du succès peuvent compter sur deux gardiens fiables durant toute la saison.»

À l’instar des Canadiens il y a quelques années et à entendre Wheeler parler, les Jets n’auront droit à aucune excuse la saison prochaine.