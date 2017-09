Ben Lively lance et... frappe

Les Phillies de Philadelphie ont marqué trois points lors de la quatrième manche pour venir à bout des Marlins par la marque de 3-2, jeudi soir, à Miami.

Le lanceur Ben Lively (2-5) a aidé sa cause en frappant un simple de deux points lors de cette manche. Lively, qui a mérité la victoire, a par ailleurs accordé seulement deux points et six coups sûrs en six manches de travail au monticule.

César Hernandez et Freddy Galvis ont pour leur part placé la balle en lieu sûr à deux reprises chacun pour les Phillies.

Miguel Rojas et Christian Yelich ont produit les points dans la défaite. Le puissant cogneur Giancarlo Stanton n’a pas frappé de coup de circuit et a été retiré sur des prises deux fois, en cinq présences au bâton.

Héctor Neris a enregistré son 17e sauvetage de la saison.

Odrisamer Despaigne (0-2) a hérité du revers.