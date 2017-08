Aaron Ekblad soutient les athlètes homosexuels

Le défenseur des Panthers de la Floride Aaron Ekblad a appelé les athlètes professionnels homosexuels à s’affirmer et à ne pas se soucier des opinions des autres qui pourraient être plus positives que plusieurs le pensent.

«Ne soyez pas inquiets. Vous serez surpris de voir le nombre de personnes qui vont l’accepter», a déclaré Ekblad dans une entrevue récente avec le magazine Boca.

En juin, le défenseur a participé à une publicité de Nike pour promouvoir le mois de la fierté.

«C’était une très belle expérience. Sur Facebook et Twitter les gens m’ont félicité et m’ont remercié d’avoir transmis ce message.»

Aucun athlète évoluant dans la LNH, MLB, NFL ou la NBA n’a encore avoué ouvertement son homosexualité.

«Est-ce que je crois que la situation s’améliore? Oui. Les gens sont plus éduqués et plus compréhensifs», a ajouté l’ancien premier choix au repêchage de la LNH.