Une victoire et un premier point produit pour Justin Verlander

L’artilleur Justin Verlander a signé sa 10e victoire de la saison et produit son premier point dans les ligues majeures, mercredi, à Denver, où les Tigers de Detroit l’ont emporté 6-2 face aux Rockies du Colorado.

En six manches au monticule, Verlander (10-8) n’a accordé qu’un point, trois coups sûrs et un but sur balles, en plus de retirer neuf frappeurs sur des prises.

Au bâton, le partant de 34 ans des Tigers a cogné un simple en première manche, ce qui a permis à James McCann de marquer.

McCann s’est également illustré dans la victoire en claquant un circuit de trois points, en cinquième manche. Nicholas Castellanos a aussi frappé la longue balle pour les Tigers.

Du côté des Rockies, Charlie Blackmon a réussi son 32e circuit de la saison, bon pour un point.

La défaite est allée au dossier de Chad Bettis (0-2) qui a concédé cinq points et sept coups sûrs en cinq manches de travail.