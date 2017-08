Une longue sortie pour Jesen Therrien

Le lanceur des Phillies Jesen Therrien a alloué trois points en autant de manches, mercredi après-midi, dans une défaite de 9-1 aux mains des Braves d’Atlanta lors du premier match d’un programme double disputé à Philadelphie.

Le Québécois a connu sa plus longue sortie dans le baseball majeur depuis son rappel du niveau AAA à la fin du mois de juillet. Il a par ailleurs effectué une présence au bâton – une première dans les grandes ligues – en troisième manche et il a été retiré sur trois prises.

Sur la butte, Therrien a éprouvé quelques ennuis. Il a remplacé le partant Jerad Eickhoff (4-8) après deux frappeurs au début de la troisième reprise, lorsque les siens accusaient déjà un retard de 5-0. Il a alors permis à trois coureurs de marquer sur des simples d’Ozzie Albies et d’Ender Inciarte.

Puis, en cinquième, il a vu les quatre premiers frappeurs, dont le lanceur R.A. Dickey, réussir des simples à ses dépens pour porter la marque à 9-0. Le releveur s’est toutefois ressaisi grâce à un double-jeu et à un roulant à l’avant-champ.

Therrien a décoché 52 tirs, dont 36 ont atteint la cible.

Match à sens unique

Pour les vainqueurs, Inciarte a cogné cinq coups sûrs en autant d’apparitions à la plaque, produisant quatre points. Freddie Freeman a claqué un circuit de deux points. Par ailleurs, Brandon Phillips a récolté le 2000e coup sûr de sa carrière.

Dickey (9-8) a été solide pendant huit manches. Il a concédé un point, sept frappes en lieu sûr et un but sur balles, en plus d’éventer neuf rivaux.

Jorge Alfaro a été à l’origine du seul point des Phillies. Eickhoff a donné six points, autant de coups sûrs et une passe gratuite en deux manches.